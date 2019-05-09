أرسلان: الشهيدان شعبان وناصر قضيا دفاعاً عن أهلهما وجبلهما ووطنهما

اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي ال​لبنان​ي الأمير ​طلال أرسلان​ في الذكرى السنوية الحادية عشرة لشهيدي الحزب علاء شعبان وعفيف ناصر، ان "الشهيدين البارَّيْن علاء شعبان وعفيف ناصر، قضيا دفاعاً عن أهلهما ومدينتهما وجبلهما وضاحيتهما ووطنهما الكبير لبنان، في وجه التآمر والفتن المذهبية والطائفية والمناطقية البغيضة".

وأضاف ارسلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي انهما "دفعا دمهما ثمناً ليحيا لبنان بوحدته وعزته وعنفوانه بحفظ جبلهما ومقاومتهما، فاعتزا يا علاء ويا عفيف لأنكما في صفّ الشهداء الحقيقيين من أجل وحدة بلدكما لتنعم الأجيال بعيش كريم".

وختم أرسلان بالتأكيد ان "لن ننساكما مدى ​الحياة​ والحمدلله بأنكما استشهدتما تحت عنوان لتحيا المصالحة ونعدكما بأننا سنكمل المسيرة بقناعتنا التامة لحماية أهلنا انطلاقاً من بوابة لبنان وليس فقط بوابة الجبل، ​الشويفات​".