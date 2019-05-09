توقيف امرأة مسنة في كييف لارتدائها القبعة السوفيتية

أوقفت ​الشرطة​ الأوكرانية في العاصمة كييف سيدة مسنة رفضت خلع ​سيدارة​ (قبعة) سوفيتية عليها النجمة الحمراء خلال الاحتفال بيوم النصر. يذكر أن هذه النجمة الحمراء بالذات مع المنجل والمطرقة، أثارت غضب رجال الشرطة ومجموعة من القوميين المتعصبين. وقام 6 من عناصر الشرطة، بتطويق السيدة التي ترتدي ثياب ​الجيش​ الأحمر. وطالب حماة القانون ​المرأة​ المسنة بنزع "الرموز الممنوعة" ولكنها رفضت فتم سوقها إلى قسم الشرطة. وقام بعض المواطنين المتواجدين، بتطويق ​سيارة​ الشرطة وصرخوا، "أطلقوا سراحها"، ولكن الشرطة تجاهلت ذلك، وهو ما دفع المواطنين لضرب جدران السيارة بقبضاتهم، ولكن ذلك لم ينقذ المرأة.

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