سكاي نيوز: مقتل وإصابة 8 أشخاص بتفجير انتحاري في مدينة الصدر ببغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد عن وقوع قتلى وجرحى في ​تفجير​ انتحاري في أسواق منطقة جميلة في مدينة الصدر. بدورها، أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" بمقتل وإصابة 8 أشخاص جراء التفجير الانتحاري شرقي المدينة.

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