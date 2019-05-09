تايم: CIA حذرت ثلاثة من المقربين من خاشقجي من تهديدات انتقامية

أكدت مجلة "تايم" الأمريكية أن "وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية CIA حذرت ثلاثة من المقربين من الصحفي السعودي جمال خاشقجي من تهديدات انتقامية من قبل السلطات السعودية".
ولفتت إلى أن "المقربين الثلاثة هم المعارض السعودي عمر عبد العزيز في كندا وإياد البغدادي في النرويج وثالث لم يكشف عن هويته".
وشددت على أن "CIA حذرت المقربين الثلاثة من خاشقجي من أن التهديدات السعودية تطال أيضا عائلاتهم"، مشيرة إلى أن "التهديدات السعودية للمقربين الثلاثة سببها مناصرتهم للمسار الديمقراطي".
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