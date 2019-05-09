القضاء الأميركي يعلن مصادرة سفينة شحن كورية شمالية انتهكت العقوبات

أعلن ​القضاء​ الاميركي، مصادرة ​سفينة​ الشحن الكورية الشمالية "وايز أونست" المتهمة بانتهاك العقوبات الدولية عبر تصديرها كميات من الفحم واستيرادها آلات. ويأتي ذلك على خلفية تدهور العلاقات بين ​واشنطن​ و​بيونغ يانغ​ منذ آخر قمة بين ​دونالد ترامب​ و​كيم جونغ اون​ في شباط الفائت في ​فيتنام​ والتي انتهت من دون التوصل الى اتفاق. ويطالب كيم برفع ملحوظ للعقوبات عن بلاده مقابل بدء التخلي عن ترسانته النووية.

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