وزير النفط والثروة المعدنية السوري يتوقع إنتاج الغاز تجاريًا عام 2023

توقع وزير النفط والثروة المعدنية السوري علي غانم البدء بالإنتاج التجاري للغاز من البحر في العام 2023، مؤكدًا أن "المنطقة البحرية مأمولة غازيًا جدًا والاحتياطي المقدر لبلوك بحري واحد من الغاز يعادل احتياطي البر كاملًا يقدر بـ 250 مليار متر مكعب للبلوك الواحد".
ونوه غانم إلى "وجود عقد قائم مع إحدى الشركات الروسية للكشف والتنقيب عن الغاز في البحر"، موضحًا أنه "جرى منح الروس بلوكًا آخر للاستكشاف والحفر في المنطقة الساحلية وعملية استخراج الغاز سيرافقها كميات قليلة من النفط الخفيف".
وشدد على أن "عمليات الحفر والاستكشاف في البحر أعقد من حيث التكلفة والإنشاءات البحرية بسبب الأعماق البحرية الكبيرة".
وكانت "الشركة السورية للنفط" التابعة للوزارة قد أعلنت في تشرين الأول الماضي، بدء العمل في استكشاف الحدود البحرية الإقليمية لسوريا على البحر الأبيض المتوسط.
ويذكر أن وزارة النفط والثروة المعدنية السورية أبرمت عام 2013 عقد "عمريت" البحري مع شركة "سويوز نفت غاز إيست ميد" الروسية، من أجل التنقيب عن النفط والغاز في الحدود البحرية الإقليمية لسوريا.
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