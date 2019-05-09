عبور حاملة الطائرات الأميركية " أبراهام لنكولن" قناة السويس باتجاه للخليج

عبرت حاملة الطائرات الأميركية " أبراهام لنكولن" ​قناة السويس​ اليوم، وقد استقبل الفريق مُهاب مميش، اللواء رالف غروفر كبير مسؤولي الدفاع وملحق الدفاع ب​القاهرة​ والذي جاء خصيصاً للاطمئنان على عبور حاملة الطائرات الأميركية بأمان، معرباً عن امتنانه الشديد للتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس، مثمناً الجهد المبذول لتطوير المجرى الملاحي للقناة وكفاءة إجراءات التأمين التي تضمن عبور سفن الأسطول العالمي بأمان تام.

وأكد الفريق مميش على أن مشروع قناة السويس الجديدة نجح في تحسين الخدمات الملاحية المُقدمة للعملاء وكسب ثقة المجتمع الملاحي بما عزز المكانة الدولية الرائدة للقناة كأهم وأسرع وأقصر الطرق الملاحية التي تربط الشرق بالغرب، مشيداً بكفاءة إجراءات تأمين المجرى الملاحي وبطولة رجال ​القوات المسلحة​ الباسلة وقوات الأمن الداخلي في تأمين حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس وحماية المنشآت الرئيسية للهيئة.

وقد سجلت حركة الملاحة في القناة عبور 43 ​سفينة​ في الاتجاهين، بإجمالي حمولات 3.2 مليون طن. وبلغ عدد السفن العابرة من ​الشمال​ 25 سفينة بحمولات 1.8 مليون طن، فيما عبرت 18 سفينة من ​الجنوب​ بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 1.4 مليون طن. كما عبرت القناة 4 سفن عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 7 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.

وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة MSC VENICE، التي ترفع علم ليبيريا، في رحلتها القادمة من ​اليونان​ والمتجهة إلى ​السعودية​ بحمولة 182 ألف طن، فيما جاءت سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MUMBAI MAERSK على رأس قافلة الجنوب بحمولة 221 ألف طن في رحلتها القادمة من ​ماليزيا​ والمتجهة إلى ​هولندا​.