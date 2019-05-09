القضاء الأميركي يعلن مصادرة سفينة شحن كورية شمالية متهمة بانتهاك العقوبات

اعلن المدعي الفدرالي في ​مانهاتن​ جيفري بيرمان، مصادرة سفينة الشحن الكورية الشمالية "وايز أونست" المتهمة بانتهاك العقوبات الدولية عبر تصديرها كميات من الفحم واستيرادها آلات. وأوضح بيرمان في بيان "إنها أول عملية مصادرة لسفينة تجارية لانتهاكها العقوبات الدولية"، متهما ​بيونغ يانغ​ بأنها "صدرت أطنانا من الفحم" واستوردت آلات ثقيلة عبر "إخفاء منشأ" ​السفينة​ المذكورة.

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