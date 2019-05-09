توسك: الاتحاد الأوروبي يساند موقف قبرص في نزاعها مع تركيا بشأن عمليات التنقيب

أكّد رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​دونالد توسك​ أن "​الاتحاد الأوروبي​ سيساند قبرص في خلافها مع ​تركيا​ حول عمليات التنقيب قبالة السواحل". وأوضح توسك في مؤتمر صحفي بعد أن ألقى الرئيس القبرصي ​نيكوس اناستاسيادس​ كلمة أمام قادة الاتحاد الأوروبي بشأن الأمر خلال محادثات في ​رومانيا​ "يساند الاتحاد الأوروبي قبرص ويتوقع من تركيا احترام حقوق السيادة للدول الأعضاء في التكتل".

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