مسؤول ليبي: عمليات الإنتاج في الحقول من الغاز والبترول تسير بشكل ممتاز

أكد آمر حرس المنشآت ​النفط​ية بالمنطقة التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، ​اللواء​ ناجي المغربي، أن الأوضاع في المنشآت النفطية غرب ​ليبيا​ وأنابيب ​الغاز​ والنفط مؤمنة بالكامل.

وأوضح المغربي في حديث لوكالة "​سبوتنيك​" الروسية، "أننا نتابع في كل لحظة حركة الموانئ النفطية واتصالاتنا مستمرة مع جميع وحداتنا المتواجدة في الحقول"، مشيرا أنهم يؤكدون "تأمين الأوضاع في المنشآت النفطية غرب ليبيا وأنابيب الغاز والنفط بالكامل".

ولفت المغربي أن "حرس المنشآت النفطية ليس لديه صلة أو تواصل أو تعاون مع مؤسسة النفط الليبية التابعة للحكومة المؤقتة ولا مع المؤسسة الوطنية للنفط ب​طرابلس​، نحن لا نراهم، الوحدات العسكرية مكلفة من قبل ​القيادة​ العامة للجيش بتأمين الموانئ والمنشآت النفطية فقط"، مشيراً إلى أن "الشركات والحقول والموانئ لا يتعاملون إلا مع المؤسسة الوطنية للنفط التي مقرها في طرابلس، نحن بطبيعة العمل لا نتواصل مع المؤسسة مباشرة نحن تواصلنا مع الشركات العاملة بالحقول والموانئ من أجل حمايتها".

ونوه المغربي أن "عمليات الإنتاج في الحقول من الغاز والبترول تسير بشكل ممتاز، حيث وصل الإنتاج إلى مليون و300 ألف برميل يوميا"، لافتا إلى استعدادهم الدائم لصد أي هجوم عبر ما يملكونه من فرق استطلاع عسكرية ومعلومات واستخبارات.

كما أكّد المغربي أن "جميع الشركات العاملة في الحقول الآن، سواء أجانب أو عرب أو ليبين، تعمل بشكل مستمر إلى هذه اللحظة ويجري ضخّ البترول وملء الخزانات والتصدير بشكل ممتاز"، موضحاً "الأجانب موجودين هنا تحت حمايتنا في حقولنا والشركات ويعملون بشكل طبيعي بكل احترام وتقدير ولا توجد أي مضايقات لهم".