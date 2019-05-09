السفير الفلسطيني يستقبل مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – إيمان محمود:

استقبل سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، اليوم الخميس، مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية، لؤي شبانة، وذلك في مقر السفارة بالقاهرة.

وتناول الطرفان في حديثهما الأنشطة والجهود المبذولة من قبل الصندوق لخدمة القطاعات الفلسطينية الموجودة في مصر، وكذلك تم التطرق لأنشطة الصندوق داخل فلسطين لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) على تدعيم حق المرأة والرجل والطفل وكبار السن في التمتع بحياة تتسم بالصحة وبتكافؤ الفرص، ويعمل على دعم البلدان ومشروعاتها في استخدام البيانات السكانية اللازمة لسياسات برامج مكافحة الفقر ودعم برامج تأهيل ومساعدة الشباب.