العربي الأفريقي الدولي يطلق 3 خدمات إلكترونية خلال العام الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال المصري:

قالت هالة الفص رئيسة قطاع فروع التجزئة وإدارة الثروات بالبنك العربي الأفريقي الدولي، لمصراوي، إن البنك يعتزم إطلاق 3 منتجات إلكترونية جديدة للموبايل والإنترنت بنكج والمحفظة الذكية خلال العام الجاري بعد الانتهاء من إجراءات البنية التكنولوجية لكافة أنظمة الحاسب الآلي وموافقة البنك المركزي.

وأضافت الفص، أن البنك يهدف لإطلاق المنتجات الإلكترونية ميكنة المدفوعات الإلكترونية ونشر ثقافة الشمول المالي، تحقيقا لرؤية المجلس القومي للمدفوعات والبنك المركزي في تحقيق الشمول المالي.

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وأوضحت أن هذه الخدمات الإلكترونية تقدم مجموعة خدمات للعملاء منها التعامل على حساباتهم إلكترونيا بالبنك، وسداد فواتيرهم ومشترياتهم اليومية أو الشهرية عبر الموبايل.

وقالت الفص في حوار سابق مع الخليج 365، إن عدد عملاء "كبار العملاء وإدارة الثروات" بالبنك يتجاوز 8 آلاف عميل بحجم محفظة تتجاوز 36 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضي، وويستهدف البنك زيادة حجم المحفظة هذا العام بحوالي 15% في نهاية العام الجاري.

ويخطط البنك العربي الأفريقي الدولي، إطلاق أول فرع ذكي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق الفروع الذكية شاملة موافقة البنك المركزي، وتجهيزات البنية التحتية التكنولوجية بحسب الفص.