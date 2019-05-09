افتتاح غرفة عمليات مهداة من مصر إلى بوروندي بأحد المراكز الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):
افتتحت عبير بسيوني رضوان، سفيرة مصر في بوروندي، غرفة عمليات النساء والولادة المهداة من مصر إلى بوروندي عبر "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" بأحد المراكز الطبية الخيرية، بمشاركة حرم وزير خارجية بوروندي راعية المركز الطبي.
وتفقدت السفيرة المصرية مع المسئولين البورونديين غرفة العمليات المهداة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إذ أعرب مدير المركز الطبي عن شكره لمصر وعن سعادته بتزويد غرفة العمليات بأحدث الأجهزة الطبية.
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