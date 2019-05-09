تسرب من التعليم.. قصة طفل متهم في قضية سرقة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

رصدت لجنة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم في كفر الشيخ، تحت إشراف المهندس صبري عبد المنعم، منسق عام إدارة حماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اتهام طفل لم يبلغ السن القانونية في قضية سرقة ومتسرب من التعليم، وذلك من واقع رصد الواقعة بتحقيقات الشرطة والنيابة.

البداية عندما تلقى خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، البلاغ رقم 153160 من جهة قضائية بضبط وحدة مباحث مركز شرطة سيدي سالم الطفل "م.هـ.ع" البالغ من العمر 14 عامًا، لاتهامه في إحدى قضايا السرقة، ووفق ذلك تلقت لجنة حماية الطفل بمجلس مدينة سيدي سالم تفاصيل البلاغ والحالة.

وأكد منسق عام إدارة حماية الطفل بديوان عام المحافظة صبري عبد المنعم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه جرى تشكيل لجنة برئاسته ضمت ياسمين عبود، مدير لجنة حماية الطفل بمجلس مدينة سيدي سالم، وعطا عبد السلام السخاوي، الأخصائي الاجتماعي باللجنة، لبحث حالة البلاغ والوقوف على حقيقته.

وقال "عبد المنعم"، إنه بعد بحث حالة الطفل تبين أنه كان يعمل مع والده في مهنة مبيض محارة وتسرب من تلقاء نفسه من التعليم في المرحلة الابتدائية، دون إجباره على ذلك، ومتهم حاليًا على ذمة إحدى قضايا السرقة، ومحبوس على ذمتها بمعرفة نيابة مركز سيدي سالم، بينما جرى أخذ إقرار على والده حول صحة البيانات التي جرى رصدها ببحث حالة الطفل.