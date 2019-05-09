"يرقد على فراش الموت".. جدل حول الوضع الصحي لزين العابدين بن علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – إيمان محمود:

أثارت تدوينة رئيس حركة مشروع تونس، محسن مرزوق، أمس الأربعاء جدلاً واسعًا بعد أن أعلن أن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، مريض جدًا ويرقد على فراش الموت، مُطالبًا بحقه في أن يُدفن في بلده، تونس.

وأكد مرزوق –في تدوينة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك- أن استند في معلوماته إلى مصادر مؤكدة، مضيفًا أنه كان يختلف مع جانب كبير من توجهات الرئيس السابق، الذي فرّ من البلاد عقب اندلاع ثورة الياسمين، أولى ثورات الربيع العربي في العام 2011.

وأوضح مرزوق:" الرئيس السابق زين العابدين بن علي، يبدو، حسب الأخبار المؤكدة، مريضا جدا. وقد أوصى، إذا حلّ الأجل والأعمار بيد الله، أن يدفن في العربية السعودية".

وقال: "لم أكن أبدا من أنصاره ولا جمعتني به مصلحة أو اتفاق، وكنت مختلفا مع جانب كبير من توجهاته السياسية، ولكنني في هذا الشهر الفضيل، أطلب له الرحمة الإلهية وتخفيف القضاء الذي لا بدّ له عنه. فحكم القانون لا يتناقض مع الرحمة. والتونسيون أهل رحمة".

وأضاف في نصّ تدوينته " وإذا اختار في وصيته أرض الحجاز مثوى أخيرا فهذا خياره وإن كان له الحقّ أن يدفن في بلده.. أكرٌر أن الأعمار بيد الله، وللرجل أبناء لا شوائب قانونية حولهم. ولا أعتقد أن أمن تونس سيكون مهددا لو فتحت لهم أبواب العودة والزيارة على الاقل مع حفظ كرامتهم".

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وطالب رئيس حركة مشروع تونس "بإنصاف ضحايا الفترات السابقة من تاريخ تونس ولكن في إطار المصالحة. تونس انتقلت من عهد لعهد ولن تعود للوراء ولكن لن تستقيم أمورها بالانتقام والتشفي لان آثاره عكسية، الأعمار بيد الله والرحمة والعفو بيده. ولكن البشر أيضا يرتفعون بالرحمة والتسامح ويدنون بدونه".

فيما نفى منير بن صالحة، محامي زين العابدين بن علي، ما نشره القيادي في حركة مشروع تونس، في تصريح لـ"جوهرة أف أم".

وأكد بن صالحة إنه لا صحة لما نشره مرزوق، وأن بن علي في صحة جيدة "تتجانس مع عمره (84 سنة) وليس طريح الفراش وهو ليس في أزمة صحية".

كما أفاد بن صالحة أن بن علي اتصل به خلال الليلة الماضية، طالبًا منه أن يرد رسميًا على تدوينة مرزوق.