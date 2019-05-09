بسبب لهو الأطفال.. إصابة شخص فى اشتباكات بالخرطوش بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أصيب شخص بطلقات خرطوش على يد جاره بقرية برمبال الجديدة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة.

وكان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخيلة لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشاره لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر، بوصول "محمد.م.م" ٢١ سنة ومقيم قرية برمبال الجديدة التابعة للمركز، مصابًا بطلق خرطوش بالساق الأيمن مع جرح قطعي باليد اليمني وجري عمل الإسعافات الأولية له وتحويله للمستشفى الدولي للعرض على أخصائي الأوعية الدموية لسوء حالته.

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انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد أحمد ثروت، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبسؤال المصاب اتهم "أحمد.ك.م"، وآخرين بالتعدى عليه بسبب لهو الأطفال بالشارع.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكلفت بسرعة ضبط وإحضار باقي المتهمين.