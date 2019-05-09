ترامب لا يستبعد مواجهة عسكرية مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه لا يستبعد مواجهة عسكرية مع إيران، داعيا النظام هناك إلى الجلوس للتفاوض على اتفاق نووي جديد.
وأوضح ترامب في تصريحات للصحفيين: "لا يمكن أن نستبعد وقوع مواجهةعسكرية مع إيران".
وأشار إلى أن على "القادة الإيرانيين الاتصال بي والجلوس للتحدث لإبرام اتفاق جيد يساعدهم على الخروج من أزمتهم الاقتصادية".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت، قبل
وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة جوزيف دانفورد، إن قرار إرسال حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" إلى الخليج العربي جاء "لردع التهديد الإيراني في المنطقة".
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