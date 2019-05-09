اليابان تطلب إمدادات بديلة للنفط الإيراني

أعلنت شركة "فوجي أويل" اليابانية، أنها تتوقع تدبير إمدادات نفط بديلة عبر عقود محددة الأجل، ودخول السوق الفورية، بعد أن أنهت الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات على إيران.

وقال رئيس الشركة، أتسو شيبوتا، إنه "لا يرى أي مشاكل في تأمين إمدادات نفط من مصادر أخرى بخلاف إيران"، متوقعا احتمال ارتفاع التكاليف بمقدار مئة مليون ين (911 ألف دولار) شهريا

للشركة.

وأضاف، "نحن في مركز يسمح لنا بشراء الخام من السوق الحرة، لذا لا نتوقع اضطراب الإمدادات حتى بدون الخام الإيراني"، لكنه امتنع عن الإفصاح عن طبيعة الإمدادات التي سيتم الاستفادة منها.

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من جهته، أكد أحد المدراء في الشركة اليابانية، تاكاهيكو ياماموتو، أن "فوجي أويل دبرت بالفعل معظم إمداداتها

لشهر يونيو المقبل، في الأساس عبر الشراء من السوق الفورية".

وأعلنت الشركة اليابانية "فوجي أويل"، أن النفط الإيراني مثل نحو 20 بالمئة من إمدادات الشركة في السنة المالية المنتهية في شهر مارس الماضي، مشكلا انخفاضا من نحو 30 بالمئة في السنة التي سبقتها.

ووفقا لبيانات إعلامية، اشترت "فوجي أويل"، 1.5 مليون برميل من خام عمان، وخام "بانوكو" العربي المتوسط من البحرين، وخام "زاكوم العلوي" من أبو ظبي للتحميل في يونيو المقبل، في مناقصات فورية عقدت الشهر الماضي.