اخبار العالم

ترامب يعتزم تسوية العلاقات مع موسكو وبكين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه لا يريد تسمية روسيا بالعدو، بل ينوي تسوية العلاقات مع كل من موسكو وبكين، حسبما افادت روسيا اليوم فى خبر عاجل لها اليوم .

 

وسبق أن قال ترامب إن الصين

"نقضت الاتفاق" الذي أبرم في المحادثات التجارية بينهما، مصعدا لهجة التصريحات العدائية قبيل المفاوضات المرتقبة بين الجانبين الخميس.

 

Advertisements

وجاءت تصريحات ترامب في أعقاب قول بكين إنها سترد

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
"بإجراءات مضادة ضرورية" إذا رفعت الولايات المتحدة الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية.

 

وتعهد ترامب بما هو أكثر من مضاعفة التعريفات على ما قيمته نحو 200 مليار من البضائع الصينية الجمعة الماضية.

وعلى الرغم من ذلك، من المقرر أن يعقد الجانبان جلسة مفاوضات تجارية في الولايات المتحدة الخميس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعتزم تسوية العلاقات مع موسكو وبكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا