ترامب يعتزم تسوية العلاقات مع موسكو وبكين

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه لا يريد تسمية روسيا بالعدو، بل ينوي تسوية العلاقات مع كل من موسكو وبكين، حسبما افادت روسيا اليوم فى خبر عاجل لها اليوم .
وسبق أن قال ترامب إن الصين"نقضت الاتفاق" الذي أبرم في المحادثات التجارية بينهما، مصعدا لهجة التصريحات العدائية قبيل المفاوضات المرتقبة بين الجانبين الخميس.
وجاءت تصريحات ترامب في أعقاب قول بكين إنها سترد
وتعهد ترامب بما هو أكثر من مضاعفة التعريفات على ما قيمته نحو 200 مليار من البضائع الصينية الجمعة الماضية.
وعلى الرغم من ذلك، من المقرر أن يعقد الجانبان جلسة مفاوضات تجارية في الولايات المتحدة الخميس.
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