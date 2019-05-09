مقتل 5 أفراد من أسرة واحدة فى هجوم لإرهابيين بالموصل

أكد مسئولون في الشرطة العراقية ومصادر طبية أن مسلحين قتلوا بالرصاص 5 من أفراد أسرة واحدة في هجوم على منزلهم قرب مدينة الموصل شمال البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية، بأن عناصر إرهابية، هاجمت منزل مسئول

قروي "مختار قرية"، في منطقة حمام العليل جنوبي الموصل، فقتلته وابنيه وأحد أقاربه وأمه وأصابت شخصين آخرين.

من جهتها، أصدرت خلية الإعلام الأمني، بيانا بشأن الحادث، قالت

فيه "في جريمة جديدة يندى لها الجبين وخلال أيام شهر رمضان، أقدمت عناصر إرهابية بالهجوم على منزل مختار قرية اللزاكة ضمن ناحية حمام العليل في محافظة نينوى، ما أدى إلى استشهاد المختار مجبل منخي واثنين من أولاده ووالدة المختار وابن أخيه وجرح زوجته وابنة أخيه".