أكد مسئولون في الشرطة العراقية ومصادر طبية أن مسلحين قتلوا بالرصاص 5 من أفراد أسرة واحدة في هجوم على منزلهم قرب مدينة الموصل شمال البلاد.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية، بأن عناصر إرهابية، هاجمت منزل مسئولقروي "مختار قرية"، في منطقة حمام العليل جنوبي الموصل، فقتلته وابنيه وأحد أقاربه وأمه وأصابت شخصين آخرين.
من جهتها، أصدرت خلية الإعلام الأمني، بيانا بشأن الحادث، قالت
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 5 أفراد من أسرة واحدة فى هجوم لإرهابيين بالموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.