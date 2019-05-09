اعتقال مسنة لارتدائها القبعة السوفيتية

اعتقلت الشرطة الأوكرانية سيدة مسنة، لأنها رفضت خلع سيدارة (قبعة) سوفيتية عليها النجمة الحمراء، وهو ما جعل يوم النصر لم يمر في كييف بدون مشاكل وفضائح،خلال الاحتفال بالعيد في وسط العاصمة الأوكرانية، حسب روسيا اليوم.
هذه النجمة الحمراء بالذات مع المنجل والمطرقة، أثارت غضب رجال الشرطة ومجموعةمن القوميين المتعصبين. وقام 6 من عناصر الشرطة، بتطويق السيدة التي ترتدي ثياب الجيش الأحمر. وطالب حماة القانون، العجوز، بنزع "الرموز الممنوعة" ولكنها رفضت فتم سوقها إلى قسم الشرطة. وقام بعض المواطنين المتواجدين، بتطويق سيارة الشرطة
ويقول شهود العيان، إن القوميين المتعصبين بالذات، استدعوا رجال الشرطة، واشتكوا لهم من مخالفة السيدة العجوز.
ويمنع القانون في أوكرانيا، أية رموز سوفيتية، بما في ذلك النجمة الحمراء وشرائط القديس غيورغي وعلامات تميز عناصر الجيش الأحمر بما في ذلك ملابسهم.
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