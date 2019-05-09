وزيرة عدل ألمانية : معاقبة من يحبر أطفاله على صيام رمضان

أيدت وزيرة العدل في ولاية هيسن الألمانية، ايفا كونيه هيرمان، معاقبة الأهالي الذين يجبرون أطفالهم على الصيام خلال شهر رمضان في ألمانيا.
وقالت الوزيرة في حوار مع صحيفة "بيلد" الألمانية، إن "من يدفع الأطفال الصغار إلىالصيام في شهر رمضان، يمارس ضغطا خطيرا على صحتهم".
وأشارت الوزيرة إلى المادة 171 من قانون العقوبات الألماني، القاضية بمعاقبة أهالي الأطفال الذين يخالفون واجب رعاية أطفالهم،
وأضافت، أن هذه المادة "لا تكفي لتأمين الحماية الكاملة للأطفال والشبان لنمو شخصيتهم وتطورها بدون عوائق".
وجاء في حوار وزيرة العدل، أن "إجبار الأطفال على الصيام يشكل خطرا على صحتهم، وقالت "يجب محاكمة الأهالي الذين يربون أطفالهم على التعصب الديني".
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