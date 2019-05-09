ترامب: الإيرانيون أظهروا أنهم مصدر "تهديد كبير"

وقال ترمب متحدثا إلى صحافيين "لقد أظهروا تهديدا كبيرا"، مضيفا "لدينا معلومات قد لا تتصورونها" من دون أن يوضح ماهية هذه المعلومات.
وسئل ترمب عن مدى إمكان اندلاع مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران، فقال "لا أريد أن أقول كلا، لكنني آمل بألا يحصل ذلك"، وأضاف "أريدهم أن يتواصلوا معي، نحن مستعدون للحوار".
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