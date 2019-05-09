ترامب: الإيرانيون أظهروا أنهم مصدر "تهديد كبير"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن الإيرانيين أظهروا أنهم مصدر "تهديد كبير"، وذلك توضيحا لقراره إرسال حاملة طائرات وقاذفات عدة من طراز "بي 52" إلى المنطقة.

وقال ترمب متحدثا إلى صحافيين "لقد أظهروا تهديدا كبيرا"، مضيفا "لدينا معلومات قد لا تتصورونها" من دون أن يوضح ماهية هذه المعلومات.

وسئل ترمب عن مدى إمكان اندلاع مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران، فقال "لا أريد أن أقول كلا، لكنني آمل بألا يحصل ذلك"، وأضاف "أريدهم أن يتواصلوا معي، نحن مستعدون للحوار".