السيسي يستقبل حفتر ويؤكد دعم مصر لمحاربة الإرهاب في ليبيا

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي.

وأكد السيسي، خلال اللقاء، دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن السيسي أكد تأييده لدور المؤسسة العسكرية الليبية في استعادة مقومات الشرعية، وتهيئة المناخ للتوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، على نحو يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الحياة الآمنة الكريمة وبناء المستقبل الأفضل.

وأضاف راضي أن المشير حفتر أطلع الرئيس السيسي على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

من جانبه، أشاد المشير حفتر بدور مصر في دعم الشعب الليبي على كافة المستويات، مؤكداً قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين الدولتين والشعبين الشقيقين.

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كما ثمن جهود مصر في مكافحة الإرهاب ودعم الحلول السلمية للأزمات العربية وترسيخ مؤسسات الدولة الوطنية ودعم الاستقرار والأمن للشعوب العربية.

واستعرض المشير حفتر الجهود الليبية للتصدي للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي.

كان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن، في الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية "طوفان الكرامة" للقضاء على "الإرهاب في طرابلس".

وتهدف العملية إلى القضاء على الجماعات الإرهابية والمنظمات والمليشيات المسلحة في طرابلس.