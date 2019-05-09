نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن

التقى سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، اليوم الخميس، مارتن جريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لبحث آخر تطورات الأوضاع في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أنه تم، خلال اللقاء، التأكيد على دعم السعودية لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن وحرصها على تقديم الدعم والعون للأشقاء اليمنيين، وتجديد موقف المملكة الثابت تجاه دعم اليمن وشعبه، وجهودها والتزامها الداعم للشرعية بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لليمن وصون سيادته ووحدته، والإشادة في هذا الصدد بالدعم الإنساني البارز التي تقدمه السعودية وحرصها المستمر على إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

كما بحث الجانبان آخر مستجدات السلام وما يتصل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وكذلك ما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لإفشال جهود إحلال السلام في اليمن.