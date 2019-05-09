مجلس الشيوخ في نيويورك يقر نشر إقرارات ضريبية لترامب رغماً عن إرادته

أقرّ مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك مشروع قانون يسمح لمصلحة الضرائب المحليّة بنشر جزء من الاقرارات الضريبية للرئيس دونالد ترامب رغماً عن إرادته.

ولا يزال مشروع القانون بحاجة لإقراره في مجلس النواب المحلّي ليحال بعدها إلى حاكم الولاية أندرو كومو الذي يمتلك صلاحية نشره كي يصبح قانوناً ساري المفعول.

وفي ظا هيمنة الديموقراطيين على مجلس نواب الولاية فإنّ إقرار المشروع يعتبر في حكم المؤكّد، فضلاً عن أنّ الحاكم كومو، وهو ديموقراطي أيضاً، أعلن صراحة دعمه لهذا النص.

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والنصّ الذي اقترحه السناتور الديموقراطي براد هويلمان، يسمح لمصلحة الضرائب في ولاية نيويورك بتزويد ثلاث لجان تابعة للكونجرس الفدرالي في واشنطن بالإقرارات الضريبية التي تلقّتها من ترامب.

وفي الولايات المتحدة يجب على دافع الضرائب أن يقدّم، في غالبية الولايات، ثلاثة إقرارات ضريبية مختلفة، واحد فدرالي، والآخر موجه إلى الولاية التي يقيم فيها والثالث إلى مصلحة الضريبة في مدينته.

والإثنين رفضت وزارة الخزانة الأميركية تسليم الإقرارات الضريبية الفدرالية للرئيس إلى الكونجرس بدعوى أنّه "غير مصرّح لها" فعل ذلك، في حلقة جديدة من شدّ الحبال الجاري بين الرئيس الجمهوري وخصومه الديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب.

وترامب هو أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون يرفض نشر تصاريحه الضريبية.

والثلاثاء نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وثائق ضريبية أنّ ترامب لم يحقّق بين العامين 1985 و1994 أية أرباح بل على العكس من ذلك راكم خسائر بلغت على مدى ذلك العقد حوالى 1.2 مليار دولار.

والأربعاء ردّ ترامب بالقول إنّ ما أوردته "نيويورك تايمز" "خبر كاذب".

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