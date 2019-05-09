كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: روسيا ليست عدواً ونريد علاقات جيدة معها والصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه لا يريد تسمية روسيا بالعدو، بل ينوي تسوية العلاقات مع كل من موسكو وبكين.

جاء تصريح ترامب في إطار تعليقه اليوم الخميس على بدء جولة جديدة من المفاوضات مع الوفد الصيني حول سبل وقف الحرب التجارية التي أطلقها قبل أشهر.

وقال ترامب: "تدفع ألمانيا شهريا مليارات الدولارات لروسيا مقابل خط الأنبوب، ومن المفترض أنه يتوجب علينا حماية ألمانيا من روسيا. وبالتالي، تعطي ألمانيا المال لمن يسمى بالعدو.. لا أريد أن أسمي روسيا بأنها عدو، إنني أود تسوية العلاقات مع روسيا ومع الصين لأنني ذكي، فيما الأغبياء لا يريدون تسيير الأمور مع أحد".

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