مستشاران جماعيان يقدمان استقالتهما من حزب البام

أعلن المستشاران الجماعيان محمد أقبيب، وعثمان ورياش، أمس الأربعاء، خلال أشغال دورة المجلس الجماعي في طنجة عن استقالتهما من حزب الأصالة والمعاصرة، احتجاجا على ما تقوم به المعارضة من “تفاهة سياسية”، على حد وتعبيرها.

وكشفت المعطيات، التي تحصل عليها “اليوم 24″، أن رئيس المجلس الجماعي البشير العبدلاوي، دخل على الخط مباشرة لتهدئة المستشارين، اللذين نوها بعمل الأغلبية في ظل السلوكيات، التي تنتهجها فرق المعارضة من تحريض لـ “البلطجة” من أجل عرقلة أشغال الدورات.

مصادر مقربة من العبدلاوي، قالت إن “رئيس المجلس الجماعي طلب من المستشارين التريث، حتى انتهاء مدة الولاية الانتخابية”.

ورجحت المعطيات ذاتها أن المستشار الجماعي، محمد أقبيب، ربما يستعد للالتحاق بحزب الاستقلال، في الأشهر القليلة المقبلة.