برشلونة يقترب من التعاقد مع بديل جوردي آلبا

أصبح فريق برشلونة الإسباني، يفكر بجدية في بديل آخر للظهير الأيمن للفريق، جوردي آلبا، بعد أن ظهر بمستوى متذبذب هذا الموسم، وتراجع مستواه بشكل ملحوظ في العديد من المباريات المهمة، آخرها أمام ليفيربول، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الخميس، فإن إدارة النادي، حددت إسما جديدا من اجل تعزيز هذا المركز، والتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، الأمر يتعلق باللاعب أليكس مورينو، لاعب فريق رايو فاييكانو الإسباني.

وأكدت الصحيفة نفسها، أن النادي الكتالوني يخطط إلى تسديد الشرط الجزائي الذي يتضمنه عقد اللاعب مع فاييكانو، والمقدر في 20 مليون يورو، من أجل ضمه هذا الصيف، كما أن النادي يتابعه منذ فترة طويلة.

ويربط مورينو عقدا ما فاييكاني، يمتد إلى غاية عام 2021، ويعتبر أبرز لاعب في الفريق هذا الموسم، كما أنه يثير اهتمام بتيس وإشبيلية أيضا.