العثماني: الأسعار مستقرة خلال شهر رمضان باستثناء “البصل”

في افتتاح المجلس الحكومي الأسبوعي، صباح اليوم الخميس، تحدث رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن استقرار أسعار المواد الغذائية والخضر باستثناء “البصل”، بحسب ما أفاد به مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية.

وقال العثماني: “الأسعار عموما مستقرة باستثناء البصل، على الرغم من التراجع النسبي”، مؤكدا أنه في العموم، “الأسعار مستقرة”.

وحث رئيس الحكومة المواطنين على الاتصال بالرقم الهاتفي 5757 للتبليغ عن حالات الاحتكار، أو الغش، لضمان حماية المستهلك.

وأوضح العثماني أن “كل ما يصل عبر الرقم الأخضر، يوجه إلى الإقليم المعني للتدخل في الحين”.

ويرى المتحدث نفسه أنه تم إرساء أداة فعالة للمراقبة طوال هذا الشهر الكريم، من خلال مجموع الإجراءات، التي أقرتها الحكومة.

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وكان الوزير لحسن الداودي، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، طمأن المغاربة بوجود ما يكفي من المواد الغذائية لتمويل السوق خلال رمضان.

وقال الداودي، خلال جوابه عن الأسئلة الشفوية، مساء الاثنين الماضي، في مجلس النواب، إن “إشكالية العرض غير موجودة، إذ حتى المواد المستوردة موجودة في السوق”.

وشدد الداودي على أن “المشكل في الوسائط”، وأن “الفساد والغش يكثران في شهر رمضان سنويا”، مضيفا: “نحن نراقب في سوق الجملة، ولا يمكن أن نراقب صغار التجار، وللأسف الثقافة السائدة هي الزيادة، التي لا تشمل أسواق الجملة”.

واعتبر الوزير أن المستهلكين يساهمون بشرائهم أكثر من حاجياتهم، خلال الأيام الأولى من رمضان، مشيرا إلى أن “ارتفاع الطلب يستغله بعضٌ في الأسواق الصغرى”.

ودعا الداودي المواطنين إلى التعاون مع الحكومة حين يلاحظون الاحتكار، أو وجود المواد الفاسدة، باتصالهم بالأرقام، التي وضعتها القطاعات الحكومية المعنية بالمراقبة.