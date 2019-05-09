الوالي يفسر سبب غياب أغنية حاتم عمور عن “الماضي لايموت”- صورة

كشف الفنان المغربي، رشيد الوالي، أمس الثلاثاء، أن أغنية “إلى راح الغالي”، التي قدمها حاتم عمور، كانت مخصصة للترويج لمسلسل “الماضي لا يموت”، وليس لتكون أغنية الجنريك.

وتساءل الجمهور، ومعه الفنان حاتم عمور عن سبب عدم بث القناة الأولى أغنية “إلا راح الغالي” في بداية مسلسل “الماضي لايموت”، قبل أن يجيب الوالي على تعليق أحد المعجبين: وقال: “إنها أغنية رائعة، لكنها كانت مخصصة لبرومو المسلسل..ألف شكر للفنان حاتم عمور”.

ونالت “أغنية إلى راح الغالي” استحسان الجمهور، الذي شاركها على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، حيث تحتل، حاليا، المتربة 3 في طوندونس “يوتيوب” المغرب.