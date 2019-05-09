"بي بي سي" تفصل مذيعًا نشر تغريدة عنصرية عن "الطفل الملكي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مذيع برنامج على "راديو 5 لايف"، داني بيكر (61 عاما)، بعد استخدامه صورة شمبانزي في تغريدة عن "الطفل الملكي"، نجل ميغان دوقة ساسكس وزوجها الأمير هاري.

وأظهرت التغريدة، التي حذفها بيكر لاحقًا، وانتشرت صورها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليقاتٍ غاضبة من عنصرية المذيع، صورةً بالأبيض والأسود لزوجين مع شمبانزي يرتدي بدلةً، معلّقاً "طفل ملكي يغادر المستشفى".

واعتبرت التغريدة إشارة عنصرية للتراث العرقي للطفل آرتشي. إذ تعد أم والدته، دوريا راغلاند، أميركية من أصل أفريقي.

وقال مدير البث المباشر لراديو 5 في بي بي سي، جوناثان وول، إن بيكر "لن يقدم برنامجه الأسبوعي بعد الآن"، مضيفًا أن بيكر "ارتكب سوء تقدير خطيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي".

وعبّر بيكر عن "أسفه" بعد الغضب الكبير إزاء منشوره، قائلاً إنّ تغريدته كانت "غبية". وكتب بيكر الذي يتابعه على "تويتر" حوالى نصف مليون مغرّد، أنّ الصحافيين أمام منزله يسألونه "هل تعتقد أن السود يشبهون القرود؟"، مضيفًا أنّه أجاب بالنفي، معتبرًا أنّها "هفوة مروعة حذفها واعتذر عنها".