غياب حارس موناكو سوباسيتش حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم اليوم، الخميس، أن حارسه الدولي الكرواتي دانيال سوباسيتش "يعاني من تمزق عضلي في الفخذ الأيسر لن يتعافى منه قبل نهاية الموسم".

وأصيب سوباسيتش (34 عاما) الذي يمتد عقده حتى 2020، في مباراة موناكو وسانت إتيان (2-3) الأحد الماضي.

وعانى الحارس الدولي من سلسلة إصابات هذا الموسم، وشارك في المباراة ضد سانت اتيان بعد عودته من إصابة في الحالب الأيمن ألمت به خلال لقاء باريس سان جرمان في 21 نيسان/ أبريل.

ولم يلعب الحارس سوى 14 مباراة في الدوري الفرنسي بعدما غاب أيضا في مطلع الموسم لتكرر الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال 2018، حيث حل وصيفا بخسارته أمام نظيره الفرنسي 2-4 في المباراة النهائية.

ويحتل موناكو المتوج بلقب الدوري الفرنسي في 2017 وحل وصيفا في الموسم الماضي، المركز السابع عشر حاليا برصيد 33 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الخطر والمركز الثامن عشر الذي يخوض صاحبه (فريق كاين حاليا) ملحقا مع ثالث الدرجة الثانية لتفادي الهبوط والبقاء بين نخبة الفرق الفرنسية.