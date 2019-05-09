انت الان تتابع تفاصيل خبر برنامج إلكتروني دولي لتتبع الإرهابيين عبر الحدود والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 9 مايو 2019 07:50 مساءً - أطلقت الأمم المتحدة برنامجاً إلكترونياً بتبرع من هولندا يستهدف تعقب واعتقال المقاتلين والإرهابيين الأجانب أثناء عبورهم الحدود الدولية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تصريح لدى إطلاق البرنامج في نيويورك، اليوم الخميس، أن البرنامج هدفه عرقلة سفر الإرهابيين الذين أعلن عنهم مؤخراً.

وقال غوتيريش: "سيساعد البرنامج الدول في تبادل المعلومات من أجل التعامل مع التهديد العالمي الخطير المتمثل في عودة المقاتلين إلى بلادهم في أعقاب هزيمة تنظيم داعش الإرهابي".

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وأضاف غوتيريش: "العديد من الإرهابيين مُدرّبون تدريباً جيداً، ويمكن أن ينفذوا هجمات إرهابية في المستقبل، آخرون يأملون في التطرف وتجنيد أتباع جدد معهم".

وبين أن "رصد وتعطيل الإرهابيين وغيرهم الذين يشكلون خطراً كبيراً قبل تنفيذ أي هجمات يشكلان أولوية كبيرة للمجتمع الدولي".

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن البرنامج الجديد تبرعت به هولندا، وسيساعد الدول على رصد وتعطيل ومقاضاة المسؤولين عن الجرائم الإرهابية.

ووفقاً للأمم المتحدة، فإن التقديرات تشير إلى أن 40 ألف شخص من أكثر من 110 دول سافروا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى جماعات إرهابية هناك.