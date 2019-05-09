شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بيان أوروبي مشترك يرفض التصريحات الإيرانية التصعيدية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:29 مساءً, 9 مايو 2019 م المناطق - واس أصدر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بياناً مشتركا بشأن التصريحات الإيرانية التصعيدية فيما يتعلق خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقالت المجموعة في بيان نشرته الخارجية البريطانية اليوم “ننوه بقلقنا العميق تجاه البيان الصادر عن إيران بشأن التزاماتها بموجب اتفاق إيران النووي”.

وشددت المجموعة على ضرورة مواصلة إيران تنفيذ كامل إلتزاماتها بموجب الاتفاق النووي مثلما فعلت حتى الآن، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات تصعيدية.

وأكدت رفضها أي تحذير من قبل إيران، مبينة أن المجموعة ستقيّم امتثال إيران على أساس أدائها فيما يتعلق بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي واتفاقية عدم انتشار الأسلحة الكيميائية.

وبهذا الصدد، نستذكر الدور الأساسي الذي تلعبه الوكالة الدولة للطاقة الذرية في مراقبة والتحقق من تطبيق إيران لالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيان أوروبي مشترك يرفض التصريحات الإيرانية التصعيدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.