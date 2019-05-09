موسكو تدعو طهران للتخلي عن أي خطوات توقف تنفيذ التزاماتها بشأن الاتفاق النووي

كما حثت الوزارة في بيان لها الدول المشاركة في الاتفاق على الوفاء بالتزاماتها التي ينص عليها و"تفعيل المشاريع المنفذة وفق خطة العمل الشاملة المشتركة"، وعدم التخلي عن الروابط الاقتصادية مع إيران، بما في ذلك شراء المنتجات الإيرانية وفي مقدمتها موارد الطاقة، مشيرة إلى تفهم الحكومة الروسية للأسباب التي دفعت طهران إلى اتخاذ قرار بتعليق تنفيذ جزء من التزاماتها في إطار الاتفاق.

ودانت الخارجية الروسية خطوات الولايات المتحدة الهادفة إلى تقويض الاتفاق النووي الإيراني، والمتمثلة بانسحابها الأحادي منه وفرضها عقوبات على طهران وانتهاك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، ومحاولاتها الضغط على السلطات الإيرانية اقتصاديا وسياسيا بغية دفع دول أخرى إلى "عدم تنفيذ القرار الأممي المذكور وعرقلة تعاونها الطبيعي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وطالبت الوزارة واشنطن بـ"وقف أي أفعال تعيق تفاعل الدول الأخرى مع إيران في المجالات المالية والاقتصادية والسياسية وغيرها، معربة عن إدانتها الشديدة للعقوبات الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على قطاع التعدين الإيراني.