موسكو تدعو طهران للتخلي عن أي خطوات توقف تنفيذ التزاماتها بشأن الاتفاق النووي

ودانت الخارجية الروسية خطوات الولايات المتحدة الهادفة إلى تقويض الاتفاق النووي الإيراني، والمتمثلة بانسحابها الأحادي منه وفرضها عقوبات على طهران وانتهاك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، ومحاولاتها الضغط على السلطات الإيرانية اقتصاديا وسياسيا بغية دفع دول أخرى إلى "عدم تنفيذ القرار الأممي المذكور وعرقلة تعاونها الطبيعي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وطالبت الوزارة واشنطن بـ"وقف أي أفعال تعيق تفاعل الدول الأخرى مع إيران في المجالات المالية والاقتصادية والسياسية وغيرها، معربة عن إدانتها الشديدة للعقوبات الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على قطاع التعدين الإيراني.
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