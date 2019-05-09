ترامب: لا يمكن أن نستبعد وقوع مواجهة عسكرية مع إيران

ونقل موقع سكاي نيوز عن ترامب قوله، إنه "لا يمكن أن نستبعد وقوع مواجهة عسكرية مع إيران".

واضاف ترامب، ان "التوصل لاتفاق تجاري مع الصين ما زال ممكناً".

