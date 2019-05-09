قمة خاصة لترشيحات المناصب الرئيسية للاتحاد الأوروبي نهاية مايو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مقر الاتحاد الأوروبي
أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الخميس، أن قمة أوروبية خاصة ستعقد في 28 مايو/أيار المقبل، لإعداد الترشيحات للمناصب الرئيسية في الاتحاد الأوروبي.
وقال توسك، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع قادة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في مدينة سيبيو الرومانية، إنه بعد يومين من انتهاء الانتخابات الأوروبية "في 28 مايو/أيار، سأدعو جميع القادة الثمانية والعشرين للاجتماع من أجل البدء بعملية التعيينات".
وأضاف رئيس المجلس الأوروبي أنه يريد من قادة الاتحاد انتخاب خلف لجان- كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، قبل نهاية يونيو/حزيران.
وتجرى انتخابات البرلمان الأوروبي 23 مايو/أيار الجاري، حيث يصل عدد أعضائه إلى 751 عضوا؛ ويتم انتخاب البرلمان بطريقة مباشرة كل 5 سنوات بالاقتراع العام منذ العام 1979.
ويضم الاتحاد الأوروبي في عضويته 28 دولة وأحدثها كانت كرواتيا، التي انضمت في 1 يوليو/تموز 2013، وتأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماستريخت الموقعة عام 1992.
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