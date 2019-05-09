ترامب: إيران أظهرت تهديدا جديا ولا أستبعد وقوع مواجهة عسكرية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عدم استبعاده وقوع مواجهة عسكرية مع إيران، إلا أنه عبر عن أمله في ألا يحدث ذلك.

وقال ترامب إن الإيرانيين أظهروا أنهم مصدر تهديد جدي، لكنه أكد أنه منفتح على الحديث مع طهران.

وفيما يتعلق بإطلاق كوريا الشمالية صاروخين، أوضح الرئيس الأمريكي أنه يراقب الوضع في هذا البلد، قائلاً: "لا أعتقد أن بيونج يانج مستعدة للتفاوض".

وقررت إيران، الأربعاء، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي، في ظل تشديد الولايات المتحدة من عقوباتها على نظام طهران، وسط انتقادات غربية وأمريكية للقرار.



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وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عقوبات جديدة على إيران، تستهدف صادراتها من المعادن الصناعية، في أحدث تصعيد للتوتر بين واشنطن وطهران، بشأن الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وأعلنت هيئة قناة السويس المصرية أن حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن، التي أمرت إدارة الرئيس دونالد ترامب بنشرها في الشرق الأوسط لردع إيران، عبرت القناة.



وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الأحد، إن نشر مجموعة الحاملة الهجومية يهدف لإثبات أن الولايات المتحدة سترد "بقوة لا تلين" على أي هجوم.

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على صادرات النفط الإيراني، بعد أن انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وست قوى عالمية.