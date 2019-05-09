الاستخبارات الهندية تعتقل عضوا بـ«داعش» عائدا من قطر

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اعتقلت وكالة الاستخبارات الوطنية الهندية، مواطنا ينحدر من منطقة كيرلا، كان يعمل ويقيم في قطر، للاشتباه في وجود صلة تربطه بتنظيم «داعش»، بناء على معلومات من عضو التنظيم المعتقل رياض أبو بكر. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، وصل الهندي محمد فيصل مطار نيدومباسيري قادما من الدوحة، الثلاثاء الماضي، وقد أُدرج اسمه في لائحة الاتهام على أنه المتهم الثامن عشر في قضية تجنيد عناصر لصالح تنظيم «داعش». وأمرت وكالة التحقيق الوطنية محمد فيصل بالاستسلام عبر أقربائه، على أن يتم التحقيق معه في الأيام المُقبلة، وفق ما ذكر موقع «قطري ليكس»، الأربعاء.

ووفقا لوكالة التحقيق الوطنية، كان فيصل جزءا من الجماعة التي حاولت نشر أيديولوجية وأنشطة داعش في كيرلا.وكان رياض أبو بكر، قد اعتُقل في وقت سابق لعلاقته بهجمات سريلانكا، رئيسا لهذه الجماعة، وقد عُلم بأن الوكالة لديها أدلة على وجود علاقات بين رياض وفيصل.وفي وقت سابق، نفذت الوكالة عملية تفتيش في منزل فيصل

ووفقا لوكالة التحقيق الوطنية، كان فيصل جزءا من الجماعة التي حاولت نشر أيديولوجية وأنشطة داعش في كيرلا. وكان رياض أبو بكر، قد اعتُقل في وقت سابق لعلاقته بهجمات سريلانكا، رئيسا لهذه الجماعة، وقد عُلم بأن الوكالة لديها أدلة على وجود علاقات بين رياض وفيصل. Advertisements وفي وقت سابق، نفذت الوكالة عملية تفتيش في منزل فيصل في كولام، كما أن الأشخاص الذين يعتبروا من أصدقاء فيصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من بينهم سيدة، يخضعون للرقابة. وكثفت الوكالة تحقيقاتها عقب أنباء عن أن بعض الإرهابيين يحاولون شن تفجيرات في كيرلا بأية وسيلة. ولا تزال محاولات تجنيد المزيد من الأفراد من كيرلا جارية، وذلك بقيادة مجموعة من مواطني كيرلا ممن فروا إلى سوريا من منطقة كاسارجود الهندية. وتتوقع الوكالة الحصول على المزيد من المعلومات الهامة من فيصل تتعلق بقضية التجنيد لصالح داعش.

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