الان تتابع حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن تصل إلى البحر الأحمر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:

عبرت حاملة الطائرات الأميركية “أبراهام لينكولن” قناة السويس المصرية، اليوم، في اتجاه البحر الأحمر، حسب بيان لهيئة الممر الملاحي في مصر.

وقال البيان: إن “الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس شهد اليوم الخميس، عبور حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لنكولن، واستقبل اللواء رالف غروفر، كبير مسؤولي الدفاع وملحق الدفاع بالقاهرة، الذي حضر للاطمئنان على عبور حاملة الطائرات الأميركية بأمان”.

وكانت واشنطن أرسلت الاثنين حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط في مناورة مصحوبة بتحذير “واضح لا لبس فيه” من البيت الأبيض إلى إيران، ما قد يشكّل تصعيداً خطيراً بعد عام من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني.

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وقال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان إنّه أمر الأحد بنشر مجموعة لينكولن البحرية الضاربة المكوّنة من حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن وقطعاً بحرية مرافقة لها ومجموعة قاذفات “ردّاً على مؤشّرات حول وجود تهديد جدّي من قبل قوات النظام الإيراني”.

وقال مسؤول في قناة السويس لوكالة فرانس برس، اليوم: “الحاملة بالنسبة للهيئة هي سفينة عملاقة لها أهمية من حيث إجراءات العبور والتأمين وتعبر القناة بشكل طبيعي وليس لنا علاقة بالنواحي السياسية”.

والأربعاء، شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الضغوط على إيران، بفرضه عقوبات على صناعتها التعدينية، وذلك بعد إعلان طهران أنها ستعلق بعض الالتزامات التي قطعتها في إطار الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن.

وفي إعلان كان مرتقبا منذ أيام، قالت إيران إنها ستوقف على الفور تطبيق بعض القيود بموجب اتفاق 2015، في خطوة سعت من خلالها طهران إلى الضغط على حلفاء واشنطن للتحرك للحفاظ على الاتفاق.

وقالت طهران إنها ستتخلى عن مزيد من التعهدات في حال لم تشرع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق “بريطانيا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا”، في الوفاء بالتزاماتها بتخفيف العقوبات خلال 60 يوما، إلا أن الدول الأوروبية المعنية بالملف النووي الايراني رفضت الخميس المهلة التي حددتها ايران.