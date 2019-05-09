أمجد طه: لو قررت مصر وقف نظام قطر سيصبح هيكل عظمي متهالك

وبين طه في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "أن المصريين يحركون العصب الاقتصادي في الدوحة". وتابع "إذا قرروا الخروج سيعني ذلك تسونامي اقتصادي يشل نظام قطر". ومضى "لو قررت مصر وقف نظام قطر(بطريقة غير مباشرة)من استخدام قناة السويس سيصبح النظام في الدوحة هيكل عظمي متهالك. أكد المحلل السياسي، أمجد طه، اليوم الخميس، أن "تعداد أبناء مصر المتواجدين في قطر 180,000 يعملون بكافة المجالات".

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