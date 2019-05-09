شكرا لقرائتكم لردع إيران.. حاملة الطائرات الأميركية عبرت قناة السويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الفريق، مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، الخميس، مرور حاملة الطائرات الأميركية، إبراهام لينكولن، عبر القناة.

واستقبل مميش، الجنرال رالف غروفر كبير مسؤولي الدفاع وملحق الدفاع بالقاهرة، والذي وصل إلى قناه السويس للاطمئنان على عبور حاملة الطائرات الأميركية بأمان.

وكانت المتحدثة باسم البنتاغون لشؤون القيادة الوسطى فى الشرق الأوسط والخليج، ريبيكا ريباريتش، قد كشفت عن أن حاملة الطائرات "يو أس أس إبراهام لينكولن" ومجموعتها الهجومية، التى تتضمن سفن تدخّل ومدمرات عدّة وعددا من المقاتلات، فى طريقها الآن إلى الخليج.

وقالت إن القيادة الوسطى الأميركية تلقت مؤشرات حديثة وواضحة بأن هناك تهديدات إيرانية، فى مناطق عدة وفى البحار، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.

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والثلاثاء، قال مسؤولون أميركيون لرويترز، إن قوة القاذفات التي قالت الولايات المتحدة إنها سترسلها إلى الشرق الأوسط ستضم على الأرجح أربع طائرات قاذفة مع أفراد لقيادة وصيانة الطائرات.

وأضاف المسؤولون الذين تحدثوا - شريطة عدم نشر أسمائهم - أن من المرجح أن تكون هذه القاذفات من طراز بي-52. وذكروا أن هذه الطائرات لم ترسل بعد إلى الشرق الأوسط.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يوم الأحد إن الولايات المتحدة الأميركية بدأت بنشر معدات عسكرية لتكون "على أتم الاستعداد للرد في حال وقوع أي هجوم" من قبل إيران أو حلفائها.

ويذكر أن المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كيوان خسروي، قال في تصريحات سابقة إن القوات المسلحة الإيرانية تجري عمليات مراقبة مكثفة لحاملة الطائرات الأميركية USS Abraham Lincoln، بعد اكتشاف دخولها البحر المتوسط قبل 21 يوماً.

ووصف خسروي هذه الخطوة من جانب واشنطن بأنها "استخدام غير متقن لأدوات بالية من أجل التسبب بحرب نفسية ضد إيران"، وفقاً لوكالة إيرنا للأنباء.