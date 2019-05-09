بي بي سي تطرد مذيعا بعد تعليقه "المسيء" عن المولود الملكي

دبي - بواسطة محمد فارس © BBC المذيع داني بيكر

قال المذيع ومقدم البرامج في بي بي سي، داني بيكر، إن الهيئة "طردته" بعد أن نشر "نكتة غبية ساذجة" في تويتر حول المولود الجديد الذي رزق به دوق ساسيكس الأمير وزوجته ميغان ماركل.

وكانت التغريدة، التي انتشرت في وسائط التواصل الاجتماعي، والتي أزيلت لاحقا، قد أظهرت صورة لزوجين يُمسك أحدهما بالآخر مع قرد يرتدي ملابس. وكُتب تحت الصورة عبارة : "الطفل الملكي يغادر المستشفى".

واتهم المذيع داني بيكر، الذي كان يعمل في إذاعة بي بي سي الخامسة، بالتهكم من أصول دوقة ساسيكس.

شجرة العائلة المالكة في بريطانيا وتسلسل وراثة العرش

زوجة الأمير هاري تضع مولودا ذكرا

Advertisements

وقال بيكر في تغريدة "طُردت توا من بي بي سي الخامسة".

وكان الأمير هاري وزوجته ميغان قد أعلنا، الأربعاء، بأنها سيطلقان على وليدهما الأول إسم آرتشي هاريسون ماونتباتن-ويندسور.

وقال المذيع بيكر عقب تعرضه لانتقادات لاذعة في وسائط التواصل الاجتماعي، "آسف لأن الصورة الساخرة التي نشرتها للطفل الوليد قد أثارت غضب بعضهم. لم يخطر ببالي أن تلك الصورة ستسبب كل هذا الغضب، لأن مخي ليس مريضا".

وأضاف، "ولحظة أن أشار لي بعضهم بمضامينها، حذفتها وهذا ما حصل".

يذكر أن داني بيكر البالغ من العمر 61 عاما يقدم برنامجا في الاذاعة الخامسة في بي بي سي يبث نهاية كل أسبوع.