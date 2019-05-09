شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أساليب تتبعها قطر فى دعمها للإرهابيين.. أبرزها توفير التغطية الإعلامية للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن الدعم الذي تقدمه قطر للتنظيمات الإرهابية ليس بالأمر الجديد، حيث أعلنت الدوحة كثيراً عن دفع رواتب شهرية للتنظيمات الإرهابية المسلحة في سوريا منذ بداية ما سمي بالربيع العربي، بالإضافة إلى تسهيل تهريب السلاح والدعم اللوجستي وتوفير التغطية الإعلامية للإرهاب في سوريا والعراق وليبيا.

وأضاف الباحث الحقوقى، أن أحد أبرز مظاهر دعم قطر للإرهابيين، هى تسجيلات الفيديو والصوتية التي كانت تذاع حصريا من شاشة الجزيرة لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق، وأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة الحالى، حيث وتساءل الكثيرون عن كيفية وصول هذه التسجيلات للجزيرة حصريا.

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ولفت هيثم شرابى، إلى أنه من بين أشكال دعم قطر للإرهابيين، استضافة وإيواء عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي والتنظيمات الإرهابية في الدوحة.

وبشأن دعم قطر للحوثيين فى اليمن، قال هيثم شرابى إن البداية كانت فى عام 2016 عندما توسطت قطر بين إيران وتنظيم جبهة النصرة الذي أصبح يعرف بعد ذلك بهيئة تحرير الشام أثناء تحرير مدن كفريا والفوعة والزبداني في سوريا، وترددت أنباء عن تفاصيل لقاءات وجولات متعددة للتفاوض بينهم في الدوحة.

وتابع الباحث الحقوقى: عندما أعلنت الدول العربية مقاطعة قطر ، كان المنفذ الوحيد لها هو إيران واستطاعت عن طريق إيران أن ترسل الدعم والمساعدات والسلاح للميليشيات الحوثية المدعومة من ايران في اليمن، ما تسبب في اشتعال الصراع وتقوية التنظيم الحوثي في مواجهة الجيش اليمني.