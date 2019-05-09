مدارس الرهبانية اللبنانية المارونية تعدّ مدربين لحماية الاطفال

قام فريق المديرية العامة لمدارس ​الرهبانية اللبنانية المارونية​، "ايمانا من الرهبانية بحتمية حماية الطفل Child Protection في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي"، وبالتزامن مع اطلاق ​سياسة​ حقوق الطفل في مدارس الرهبانية، بتحضير محتوى تدريبي وتدريب 37 معلما ومعلمة واعدادهم مدربين على حماية الطفل، لينقلوا، هم بدورهم، التدريب الى زهاء ألف من العاملين في مدارسها خلال حزيران وتموز، على ان تكون المرحلة التالية تدريب التلاميذ والاهل على هذه المهارات".

وشدد المدير العام للمدارس الاب ​جوزف سليمان​ خلال توزيع شهادات للمدربين على "اهمية حماية الأطفال في ​المجتمع اللبناني​ عموما وفي ​المدارس​ خصوصا، من الايذاء العاطفي والجسدي والجنسي والتنمر عبر وضع سياسة تتيح لآليات تطبيق تترافق مع تمكين العاملين مع الأطفال على المعارف والمهارات المرتبطة بحماية الطفل".