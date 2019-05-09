التقى رئيس حزب "​القوات​ ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​، في ​معراب​، المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ​يان كوبيش​ يرافقه مسؤول الشؤون السياسية لارس دي غير في حضور مستشار رئيس "القوات " للعلاقات الخارجية إيلي خوري ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الدكتور إيلي الهندي. وتباحث المجتمعون في آخر التطورات على الصعيدين اللبناني والإقليمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جعجع عرض مع كوبيش الاوضاع في لبنان والمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.