لفت رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ يقول إن ضرر ​المرامل والكسارات​ يساوي 700 مليون ​دولار​ إضافة إلى الأضرار التي تلحق بصحة الناس وهنا نسأل لماذا لا يتخذ قرار بإقفالها كلها ونبدأ الإستيراد من مصر بنفس السعر وهذا يشمل معامل الترابة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: لماذا لا يتخذ قرار بإقفال المرامل والكسارات كلها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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