النشرة: اشكال فردي تخلله اطلاق نار في الشارع التحتاني بمخيم عين الحلوة

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، عن ​اطلاق نار​ في ​الشارع التحتاني​ ب​مخيم عين الحلوة​، قبالة احد مراكز الامن الوطني الفلسطيني، تبين انه ​اشكال فردي​ تطور الى اطلاق نار دون وقوع ​اصابات​، الا انه اثار حالة من الهلع لدى ابناء المنطقة.

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