"تيار المستقبل" عين جمال الجراح مسؤولا عن شؤون الاغتراب

أعلن "​تيار المستقبل​" في بيان أن "رئيس "تيار المستقبل" ​سعد الحريري​، أصدر بالاستناد إلى النظام الداخلي، والصلاحيات الاستثنائية الممنوحة له من المكتب السياسي، قرارا بتعيين السيد ​جمال الجراح​ مسؤولا عن شؤون ​الاغتراب​، بعد قبول استقالة الأنسة ميرنا منيمنة من مهامها كمنسقة عامة للاغتراب، والتي كانت قدمتها في وقت مضى"، موضحا أن "القرار تضمن تكليف الجراح بإعادة تشكيل مكتب شؤون الاغتراب بالتنسيق مع الأمين العام للتيار، على أن تستمر جميع هيئات الاغتراب بمهامها حتى إعادة تشكيلها".

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